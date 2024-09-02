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Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) конфисковал монумент солдату СС, который планировалось установить в городе Лихула на западе страны. Об этом сообщает со ссылкой на ведомство портал гостелерадио ERR, передает ТАСС.

По данным эстонского ведомства, памятник является копией монумента, установленного в 2004 году на кладбище в городе Лихула, а затем демонтированного по требованию властей страны. Он представляет собой надгробие с изображением военнослужащего в форме СС. С тех пор монумент находится в частном "Музее борьбы за свободу".

В департаменте рассказали, что копию памятника конфисковали для его изучения на предмет наличия запрещенной символики, связанной с вооруженными формированиями нацисткой Германии. По данным ведомства, в свое время из-за установки подлинника памятника вспыхнул конфликт и разногласия в обществе, поэтому не исключено, что это снова приведет к расколу и беспорядкам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Такими словами дипломат прокомментировала репортаж итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли с украинским солдатом в кепке со знаком дивизии СС. Этот материал вызвал в соцсетях недовольство. Сам Пьяньерелли назвал поднявшееся в Сети негодование "инструментом пророссийской пропаганды".

Тогда Захарова подчеркивала, что никто не может оскорблять антифашистов подозрением в необъективности и несамостоятельности. По ее словам, Россия обратила внимание к инфопособничеству СМИ Италии киевским неонацистам.

