Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала репортаж итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли с украинским солдатом в кепке со знаком дивизии СС. После публикации материала представитель СМИ заявил, что глубоко сожалеет об этом, однако назвал поднявшееся в соцсетях недовольство "инструментом пророссийской пропаганды".

Захарова подчеркнула, что, во-первых, никто не имеет права оскорблять антифашистов подозрением в необъективности и несамостоятельности. Во-вторых, Пьяньерелли, полагая, что именно РФ привлекла внимание к информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, буквально фиксирует историческую роль России и российского народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными.

"То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма – это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", – написала представитель МИД в своем телеграм-канале.

Захарова уже отмечала, что российские правоохранительные органы изучают действия иностранных журналистов в Судже Курской области. По ее словам, квалифицировать этих журналистов можно только как предателей профессии.

Характер их материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями, считает Захарова, указывает на то, что основная задача этого заключается в сокрытии преступлений Киева, дестабилизации и манипулировании общественным мнением.