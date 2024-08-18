Захарова опровергла информацию о секретных переговорах с Украиной

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла написанную газетой The Washington Post статью о том, что Москва якобы планировала провести секретные переговоры с Киевом, которые были сорваны вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", – подчеркнула дипломат.

Ранее The Washington Post написала, что атака ВСУ в Курской области сорвала секретные переговоры о мире России и Украины, которые должны были пройти в столице Катара Доху. На встрече стороны должны были договориться о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры, указывали журналисты.

В свою очередь, Захарова отметила, что угрозу безопасности таких объектов представляют действия ВСУ.

Между тем в МИД РФ поступила информация, согласно которой киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. В связи с этим министерство призвало международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности. В российском МИД считают, что они могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

