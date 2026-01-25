Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Блогер Аврора Киба и певец Григорий Лепс расстались. Об этом сообщила девушка в своем телеграм-канале.

"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы", – написала она.

По словам Кибы, они всегда будут друг для друга близкими людьми, однако теперь каждый пойдет своим путем дальше.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. На вопрос ведущего, является ли молодая спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Как рассказывал сам Лепс, его собственные дети и родители Кибы не поддерживают их отношения. По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен.

Позже девушку обвинили в том, что она вступила в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба отметила, что так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

