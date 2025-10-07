07 октября, 16:38Шоу-бизнес
Невеста певца Лепса Киба пошутила о следующем муже
Фото: legion-media.com/Persona Stars/053
Возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба пошутила о следующем замужестве. Комментарий прозвучал в контексте обсуждения дорогих украшений знаменитостей, сообщает телеканал "360", ссылаясь на пост блогера в телеграм-канале.
Девятнадцатилетняя девушка отреагировала на фотографии с Недели моды в Париже, где были запечатлены невеста Криштиану Роналду и жена Джеффа Безоса с кольцами стоимостью 12 миллионов долларов.
"Что тут скажешь... Оставим для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется скидываться всему шоу-бизнесу", – пошутила невеста певца.
Ранее Киба прокомментировала слухи о разрыве с артистом. Девушка заявила, что ни она, ни Лепс о расставании не знают. Кроме того, она высмеяла и другие сплетни, например о том, что у нее появился любовник фитнес-тренер или что она украла деньги и уехала в Марокко.
