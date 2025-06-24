Юная невеста певца Лепса Киба высмеяла слухи о расставании с певцом

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Блогер Аврора Киба, 19-летняя невеста певца Григория Лепса, прокомментировала слухи о разрыве с артистом, передает Life.ru со ссылкой на соцсети девушки.

На прямой вопрос подписчиков Киба написала, что ни она, ни Лепс о расставании не знают. Кроме того, она высмеяла и другие сплетни, например о том, что у нее появился любовник фитнес-тренер или что она украла деньги и уехала в Марокко.

"И что я украла 170 миллионов и уехала в Марокко. Никогда ничего не воровала, но… если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан или в Париж", – пошутила блогер.

Пара впервые появилась вместе в июне прошлого года. Тогда Лепса спросили, является ли спутница его невестой, на что музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Недавно Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с певцом. В своих соцсетях она выложила видео, на котором танцует с Лепсом на сцене. Под публикацией девушка написала: "Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить".