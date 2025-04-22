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22 апреля, 16:56

Шоу-бизнес

Молодая невеста Лепса ответила на вопрос об интимной жизни с певцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Avrora Kiba

Молодая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на вопросы о романе, сообщает "Радио 1".

Девушку обвинили в том, что она вступила в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба отметила, что за год так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

Также кто-то из подписчиков задал ей вопрос об интимных отношениях с певцом, заменив в своем вопросе слово "секс" на "кекс".

"Вы знаете, насколько я знаю – у Григория действительно проблемы с тестом, вот как-то не пошло дело. Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна", – ответила Киба.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Как рассказал сам Лепс, его собственные дети и родители Кибы не поддерживают их отношения. По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен.

СМИ сообщили о скорой свадьбе Лепса и его 18-летней избранницы

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