Григорий Лепс признался, что его дети испытывают дискомфорт из-за 18-летней невесты

Фото: vk.com/Григорий Лепс

Дети 62-летнего певца Григория Лепса испытывают дискомфорт из-за его 18-летней невесты Авроры Кибы, сообщает "Московский комсомолец".

Как рассказал Лепс, его собственные дети и родители Авроры не поддерживают их отношения.

"Им действительно обидно и за маму, и за папу", – сказал Лепс в разговоре с Романом Костомаровым в его авторском шоу.

По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен. Лепс заявил, что будет добиваться девушки и дождется ее из Лондона, где та учится на дизайнера.

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".