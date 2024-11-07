Григорий Лепс признался, что его дети испытывают дискомфорт из-за 18-летней невесты

07 ноября, 13:15Шоу-бизнес
Фото: vk.com/Григорий Лепс
Дети 62-летнего певца Григория Лепса испытывают дискомфорт из-за его 18-летней невесты Авроры Кибы, сообщает "Московский комсомолец".
Как рассказал Лепс, его собственные дети и родители Авроры не поддерживают их отношения.
"Им действительно обидно и за маму, и за папу", – сказал Лепс в разговоре с Романом Костомаровым в его авторском шоу.
По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен. Лепс заявил, что будет добиваться девушки и дождется ее из Лондона, где та учится на дизайнера.
Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".
СМИ сообщили о скорой свадьбе Лепса и его 18-летней избранницы