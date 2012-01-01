Друзья Григория Лепса рассказали подробности его романа с 18-летней студенткой МГИМО

Григорий Лепс сделал предложение 18-летней Авроре Киба, сообщили СМИ. Недавно пара появилась вместе на одной из музыкальных премий, где исполнитель намекнул на скорую свадьбу. Что известно о юной избраннице и как на этот союз отреагировали соцсети, расскажет Москва 24.



"Лепс решил жениться"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, 61-летний музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Девушку также замечали в компании Лепса на афтерпати Петербургского международного экономического форума, сообщает сайт "Комсомольской правды". Друзья музыканта в беседе с изданием подтвердили информацию об их отношениях.





друзья Григория Лепса Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом (подобное украшение засветилось в соцсетях девушки в начале июня. – Прим. ред.). Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться.

"Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом", – отметили близкие артиста.

По данным СМИ, Аврора Киба является дочерью светской львицы Татьяны Киба. Якобы с ее согласия и начались отношения ее дочери с музыкантом. По одной из версий, с Лепсом 18-летняя девушка познакомилась в общей компании, так как у ее родителей, как и у певца, есть дом на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Судя по соцсетям Авроры, она часто бывает за границей: например, свое совершеннолетие избранница исполнителя отметила в Дубае в феврале 2024 года. Также весной она опубликовала в Сети снимок, сделанный во время прогулки в Каннах.

Кроме того, в аккаунте Авроры в этом году начали появляться фото и видео с огромными букетами. От кого именно она получает цветы, девушка не уточняла.

"Мужчины не говорят "ты мне нравишься" и не спрашивают, какие цветы ты любишь, мужчины делают вот так", – подписала одну из публикаций Аврора.

Если свадьба действительно состоится, для Григория Лепса это будет уже третий брак. Предыдущий – с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой – продлился больше 20 лет и был расторгнут в декабре 2021 года. От двух браков у Лепса четверо детей и внук. Причем новая пассия артиста младше двух его старших дочерей и практически ровесница младшей – 17-летней Николь.

"Лепс расцвел рядом с ней"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новости о новой избраннице Григория Лепса вызвали противоречивую реакцию в соцсетях. Многие считают, что 18-летняя Аврора якобы встречается с 61-летним артистом ради пиара или денег.





пользователь соцсетей Какая любовь тут? Девочка карьеру хочет сделать, пробиться в высший круг.

"Мне скорее жаль девушку, но она сама выбрала. Значит, нравится. Может, из-за денег. А Лепс красавчик, молоденькую нашел себе, все правильно сделал", – отметил другой пользователь.

"Она из очень богатой семьи, не ведитесь. Пиарится за его счет, не более", – предположил еще один комментатор.

Однако многие пользователи поддержали пару. В частности, они ссылаются на стихи Пушкина о любви, которой "все возрасты покорны".





пользовательница соцсетей Вы прекрасная пара, и если это действительно любовь, то это очень здорово. Желаю вам наслаждаться друг другом и любить!

"В данном случае – все по обоюдному согласию. А вдруг получится у них союз, мы же не знаем", – написала в комментариях еще одна пользовательница.

"Девушка очень красивая, и видно, как Лепс расцвел рядом с ней. Надеюсь, что у них все сложится, а злые языки в интернете всегда были, есть и будут. Главное – не обращать на них внимание и идти своей дорогой", – заметил Александр.

Также пользователи соцсетей отметили, что юная студентка МГИМО знает толк в мужчинах, которые проявляют свои чувства "не на словах, а на деле". По их общему мнению, Григорий Лепс красиво ухаживает за своей возлюбленной, а значит, настроен серьезно.

