В Госдуме прокомментировали драку с участием Лепса в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Певец Григорий Лепс буквально вляпался из-за драки с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и первого зампредседателя парламентского комитета по культуре Александра Шолохова.

Вместе с тем депутат напомнил, что на данный момент неизвестны все обстоятельства произошедшего. Он пояснил, что иногда людьми движет "совершенно праведный гнев".

Шолохов не согласился характеризовать любого дошедшего до рукоприкладства человека преступником.

"Я бы так не стал делать. Нужно оставить это следственным органам и суду, но это однозначно неприятная история", – отметил депутат.

Он предположил, что Лепс уже пожалел о своей несдержанности. Однако, отметил Шолохов, ему все же придется ответить за произошедшее.

Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом Евгений Хейфец рассказал RT о подаче заявления в полицию на исполнителя. По его словам, певец был зачинщиком драки, а его подзащитного избивал вместе с охранником.

У посетителя бара диагностировали перелом носа со смещением.

Адвокат также предположил, что Лепс был агрессивным после концерта, который он сорвал.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лепс и три его охранника устроили драку с молодым человеком возле бара на Московском проспекте. По словам Хейфеца, его подзащитный играл в нарды, когда в заведение зашел певец и потребовал пустить его играть.

Лепс якобы хотел поставить "пачку долларов", однако посетитель сказал, что у него нет таких денег и попросил оставить его в покое. В ответ же певец ударил пострадавшего кулаком по лицу.



На Григория Лепса написали заявление в полицию из-за драки в Питере – СМИ

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