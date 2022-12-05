Лепс прокомментировал ситуацию на концерте в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский певец Григорий Лепс, бросивший микрофон в середине исполнения песни на концерте в Санкт-Петербурге, прокомментировал ситуацию.

По его словам, не все пошло по плану, поскольку он приболел.

"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел", – написал певец в своем телеграм-канале.

Во время концерта в Ледовом Дворце Лепс, исполняя песню "Самый лучший день" на бис, бросил микрофон и очки, после чего покинул сцену, не закончив выступление.

В июле Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу. В документе отмечалось, что такое звание певец получил за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

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