Григорий Лепс избил посетителя бара в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский певец Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что о произошедшем стало известно от адвоката мужчины по имени Дмитрий Евгения Хейфеца. Юрист представил видео, на котором запечатлен конфликт.

Так, на видеозаписи видно, что на улице возле бара на Московском проспекте молодой человек дерется с Лепсом и тремя его охранниками.

Адвокат пострадавшего рассказал, что молодой человек играл в баре в нарды. В какой-то момент в заведение зашел певец в сопровождении своих охранников и потребовал, чтобы его пустили играть в нарды.

"В руках тряс пачкой долларов, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить. Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. Ведь он обычный офисный работник. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо", – рассказал адвокат.

По словам пострадавшего, после этого охранники попросили его выйти на улицу, чтобы якобы извиниться, однако на самом деле его продолжили избивать.

Хейфец уточнил, что у его подзащитного диагностировали перелом носа со смещением. Пострадавший написал заявление в полицию.

До этого Лепс, исполняя песню "Самый лучший день" на бис во время концерта в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге, бросил микрофон и очки, после чего покинул сцену, не закончив выступление.

Комментируя произошедшее, Лепс заявил, что не все пошло по плану, поскольку он приболел.

В июле Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу. В документе отмечалось, что такое звание певец получил за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.



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