DM: 66-летняя Мадонна бросила молодого бойфренда

Фото: ТАСС/Zuma/Alessandro Bremec

66-летняя певица Мадонна рассталась со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом, пишет Daily Mail (DM) со ссылкой на источники.

По данным СМИ, их короткий роман прервался спустя пару месяцев после начала. Причиной могла стать 37-летняя разница в возрасте, а также возможная ревность со стороны певицы, посчитали журналисты.

"Мадонна считала, что у Акима блуждающий взгляд. И так оно и было", – уверен собеседник.

Сама певица не комментировала свои отношения с Моррисом, а их последнее совместное фото было сделано на Хеллоуин.

Ранее российский 62-летний певец Григорий Лепс заявил, что его дети не поддерживают роман с 18-летней Авророй Кибой. Также дискомфорт, по словам певца, испытывают и родители самой невесты. Лепс понимает осуждение окружения, но не намерен слушать чужое мнение и планирует добиваться девушки.

