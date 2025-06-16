Возлюбленная Лепса Киба спровоцировала слухи о свадьбе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Avrora Kiba

Возлюбленная Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с артистом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее видео девушки в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике певец и Киба вместе танцуют и поют на сцене, Лепс обнимает девушку.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", – такой подписью сопроводила кадры Киба.

Пара впервые вместе вышла в свет в июне прошлого года. Тогда Лепса спросили, является ли спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

В феврале 2025 года Киба в соцсетях заявила матери, что может сделать ее бабушкой. При этом дети певца испытывают дискомфорт из-за его молодой невесты, признался артист.

