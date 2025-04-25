Продюсер Дворцов допустил скорую свадьбу Лепса и 19-летней Кибы

Фото: vk.com/Григорий Лепс

Продюсер Сергей Дворцов допустил скорую свадьбу певца Григория Лепса и его 19-летней возлюбленной Авроры Кибы. Об этом сообщает aif.ru.

"Заметно, что Григорий в Авроре растворяется. Они практически везде появляются вдвоем. Думаю, что в ближайшее время у них случится свадьба", – отметил продюсер.

Дворцов добавил, что у пары теплые отношения. По его словам, у Кибы нет корыстной цели по отношению к певцу, поскольку она и так из обеспеченной семьи.

"Хотя, конечно, она хочет петь. Но я думаю, если Григорий с ней будет солидарен, то поможет – выведет девушку на большую сцену", – поделился продюсер.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

Как рассказал сам Лепс, его собственные дети и родители Кибы не поддерживают их отношения. По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен.

