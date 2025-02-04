Невеста Лепса заявила матери, что сделает ее "бабой Таней"

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Невеста эстрадного певца Григория Лепса Аврора Киба заявила матери, что может сделать ее бабушкой. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на видео, где девушка подбирает себе вещи в магазине.

"Мам, если будешь себя плохо вести и не баловать дочь, сделаю тебя бабой Таней", – сказала она.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня прошлого года. На вопрос ведущего, является ли 18-летняя спутница его невестой, музыкант ответил: "Она еще не решила, но, скорее всего, да".

При этом дети 62-летнего певца испытывают дискомфорт из-за его молодой невесты, признался артист. По словам певца, он понимает "и родителей Авроры, и окружение", однако слушать чужое мнение не намерен. Лепс заявил, что будет добиваться девушки и дождется ее из Лондона, где та учится на дизайнера.

