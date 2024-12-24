Григорий Лепс рассказал, что бы он хотел перенять у певца Shaman

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Российский певец Григорий Лепс рассказал, что хотел бы взять от исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) кусочек молодости. Его слова передает Пятый канал.

Однако Лепс признал, что биологическое часы невозможно обмануть, поэтому ему вряд ли удастся это сделать. Кроме того, певец заявил, что не хочет перенимать стиль одежды Shaman, так как ему привычно носить то, в чем он сейчас ходит.

Ранее мать певца Shaman рассказала, что первые кожаные штаны сшила ему сама, когда он был ребенком. Отец музыканта при этом добавил, что такую одежду обычно носят байкеры, и призвал обратить внимание на глэм-рокеров 80-х годов.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился тому, что Shaman засовывает себе в штаны микрофон. По его словам, поведение артиста вызывает недоумение и чувство протеста, а также создает опасные нравственные двусмысленности. Однако он считает, что его композиции с технической точки зрения созданы качественно.

