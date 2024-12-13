Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Фото: телеграм-канал "ЛДПР"

Народный артист России Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР, сообщается в телеграм-канале фракции.

Церемония вручения партийного билета состоялась на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом". Ее провел глава партии Леонид Слуцкий.

"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – сказал политик.

В свою очередь, Лепс выразил благодарность за доверие и поддержку.



Фото: телеграм-канал "ЛДПР"

Между тем в СМИ появилась информация, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

Позже сам Слуцкий назвал вбросом соответствующий вопрос, заявив, что он не обсуждался. Аналогичную позицию высказала и замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Она указала, что дочь Жириновского является членом команды, но о выдвижении пока разговоров нет.

