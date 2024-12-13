13 декабря, 21:21Политика
Григорий Лепс вступил в ЛДПР
Фото: телеграм-канал "ЛДПР"
Народный артист России Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР, сообщается в телеграм-канале фракции.
Церемония вручения партийного билета состоялась на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом". Ее провел глава партии Леонид Слуцкий.
"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – сказал политик.
В свою очередь, Лепс выразил благодарность за доверие и поддержку.
Фото: телеграм-канал "ЛДПР"
Между тем в СМИ появилась информация, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году.
Позже сам Слуцкий назвал вбросом соответствующий вопрос, заявив, что он не обсуждался. Аналогичную позицию высказала и замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Она указала, что дочь Жириновского является членом команды, но о выдвижении пока разговоров нет.