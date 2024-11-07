Зюганов назвал провокацией призыв лидера ЛДПР захоронить тело Ленина

Фото: kremlin.ru

Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого захоронить тело Владимира Ленина является провокацией, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

Слуцкий 7 ноября, в день Октябрьской революции, призвал исполнить якобы последнюю волю Ленина и похоронить его рядом с матерью. Зюганов в ответ на это попросил своего политического оппонента помолчать в этот праздничный день, возмутившись предложением раскопать Красную площадь в тот момент, когда НАТО объявило войну русскому миру.

"Считаю, что одно из самых выдающихся событий в истории человечества – Великий Октябрь, он немыслим был без Ленина. Ленин совершил подвиг: сохранил российскую государственность", – заключил лидер КПРФ.

Это уже не первое подобное высказывание главы ЛДПР. Ранее партия "Коммунисты России" призвала лишить Слуцкого мандата, так как вопрос о месте захоронения Ленина давно решен, включая родных советского лидера.

Сами рассказы о якобы последней воле Ленина быть похороненным на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, по версии историков, документально ничем не подтверждаются.

