Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов говорить и о плюсах, и о минусах советского прошлого, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, когда парламентарии начинают обсуждать события 1990-х годов, они обычно упоминают имена тех, кто способствовал распаду Советского Союза.

По мнению Володина, СССР прекратил свое существование из-за предательства и того, что Коммунистическая партия, которая имела монополию на власть, пренебрегла интересами народа.

"А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?" – подчеркнул он следом.

Володин обратил внимание на то, что большевики поступили неправильно, когда убрали монументы, посвященные военачальникам и тем, кто строил государство. Он также отметил, что все скульптуры, посвященные Владимиру Ленину и другим известным большевикам и деятелям того времени, теперь являются частью историко-культурного наследия федерального значения и должны быть защищены.

Ранее Владимир Путин заявлял, что все нынешние проблемы стали появляться после распада Советского Союза, поскольку послевоенный мир был сформирован после Второй мировой войны США и СССР.

Президент также отмечал, что в предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне", а происходящие сейчас события являются путем к внутреннему очищению. По словам Путина, Москва оказалась в этой ситуации благодаря тем, кто пытался управлять страной извне в 1990–2000-е годы. Лидер страны отмечал, что после распада СССР люди думали, что заживут как в Париже. Однако оказалось, что многим не хочется так жить.