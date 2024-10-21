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В нижней палате парламента обвинили узкие мужские джинсы в развале СССР. Такое заявление сделала руководитель общественного центра при комитете Госдумы по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова в эфире ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ.

По ее словам, "начало развала великой страны происходило именно через стиляг в узких джинсах". Жгутова задалась вопросом, зачем мужчине надевать обтягивающие штаны, ведь таким образом он не становится привлекательнее для женщин.

Руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" также приравняла узкие джинсы к символам ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

"Я абсолютно согласна, что "если ты танцуешь джаз, то завтра Родину продашь". Кстати, мне вообще кажется, что это музыка для бездельников!" – добавила Жгутова.

Ранее Владимир Путин заявлял, что все нынешние проблемы стали появляться после распада Советского Союза, поскольку послевоенный мир был сформирован после Второй мировой войны США и СССР.

Президент также отмечал, что в предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне", а происходящие сейчас события являются путем к внутреннему очищению. По словам Путина, Москва оказалась в этой ситуации благодаря тем, кто пытался управлять страной извне в 1990–2000-е годы. Лидер страны отмечал, что после распада СССР люди думали, что заживут как в Париже. Однако оказалось, что многим не хочется так жить, указывал Путин.

