Путин заявил, что все нынешние проблемы начались после развала СССР

Фото: kremlin.ru

Все нынешние проблемы стали появляться после распада Советского Союза, поскольку послевоенный мир был сформирован после Второй мировой войны США и СССР. Об этом заявил Владимир Путин.

"Почему? Потому что мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй мировой войны, странами – победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего США и Советским Союзом", – цитирует президента РИА Новости.

До этого Путин заявил, что в предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне", а происходящие сейчас события являются путем к внутреннему очищению.

Он рассказал, что Москва оказалась в этой ситуации благодаря тем, кто пытался управлять страной извне в 1990–2000-е годы. Лидер страны напомнил, что после распада СССР люди думали, что заживут как в Париже. Однако оказалось, что многим не хочется так жить, указал Путин.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если возникнет серьезный вопрос о существовании России, то он будет решаться не на Украине, а вместе с вопросом о дальнейшем существовании всей человеческой цивилизации.

Он отметил, что к спецоперации привело навязчивое желание Запада растерзать Россию, которая стала правопреемником СССР.

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