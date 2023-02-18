Решением о начале спецоперации Путин разрушил планы США по развалу России – СМИ

Фото: kremlin.ru

Своим решением начать спецоперацию на Украине Владимир Путин нанес по Соединенным Штатам упреждающий удар, чтобы спасти свою страну. Подобное мнение выразил обозреватель Ахмед Муса Хомани в своей статье для Al Mayadeen.

По его словам, Путин быстро разгадал план Вашингтона после распада СССР. Так, согласно этому плану, США при помощи армии Украины могли бы поставить под угрозу существование России.

Решением о начале СВО Путин оставил распад России так и несбывшейся американской мечтой, считает обозреватель.

Он также заявил, что президенту РФ удалось вывести страну на мировую арену с мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью к миру.

Ранее другой обозреватель Дэниел Депетрис сообщил, что американские власти не поддержат президента Украины Владимира Зеленского с намерением захватить Крым, поскольку опасаются начала войны с Россией.

Помимо этого, автор материала заявил, что Зеленский не получит той помощи, на которую рассчитывает со стороны США, если это приведет к войне между РФ и Западом.

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