США не допустят нападения Украины на Крым из-за страха войны с РФ – СМИ

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Американские власти не поддержат президента Украины Владимира Зеленского с намерением захватить Крым, поскольку опасаются начала войны с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Дэниел Депетрис в материале для Newsweek.

"Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", – поясняется в статье.

Помимо этого, автор материала заявил, что Зеленский не получит той помощи, на которую рассчитывает со стороны США, если это приведет к войне между РФ и Западом. Сделанное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не соответствует действительности.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд до этого сообщила, что Америка поддерживает Украину в намерении наносить удары по военным объектам в Крыму. В США считают их "законными целями" Киева.



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