Медведев предупредил о неизбежном возмездии при атаке на Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за любой атакой на Крым со стороны иностранных государств последует неизбежное возмездие. Об этом он написал на личной странице в Twitter.

"Крым – это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида", – пояснил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что в случае ответного удара со стороны России "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма как региона Российской Федерации надежно обеспечена. Представитель Кремля отметил, что в случае с Донбассом этого еще предстоит добиться.

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