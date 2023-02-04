20:36Политика
Медведев предупредил о неизбежном возмездии при атаке на Крым
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за любой атакой на Крым со стороны иностранных государств последует неизбежное возмездие. Об этом он написал на личной странице в Twitter.
"Крым – это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида", – пояснил Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что в случае ответного удара со стороны России "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма как региона Российской Федерации надежно обеспечена. Представитель Кремля отметил, что в случае с Донбассом этого еще предстоит добиться.
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