Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Безопасность Крыма обеспечена надежно, хотя Донбасс пока защищен не до конца, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в связи с этим спецоперация продолжается. Пресс-секретарь президента добавил, что Москве нужно защитить жителей Донбасса, а пока эта цель не достигнута полностью.

"Это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, – регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее газета Politico сообщила, что в Пентагоне считают, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем шансов вернуть контроль над Крымом. Такое предположение якобы прозвучало на секретном брифинге для комитета палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе США.

Источник издания отметил, что брифинг был более двусмысленным, но основная мысль заключалась в том, что никто не сможет гарантировать Киеву победы в наступлении с целью вернуть себе территории.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!