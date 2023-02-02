США изменили стратегию на Украине ради быстрого решения конфликта – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена изменила стратегию на Украине, чтобы быстрее урегулировать конфликт с Россией. Об этом написал обозреватель Хал Брендс в своей статье для Bloomberg.

По данным агентства, спецоперация на Украине вступает в новую фазу. Вашингтон же наращивает военную помощь Киеву, надеясь на дипломатическое урегулирование конфликта и не опасаясь его эскалации.

По словам Брендса, под обновлением стратегии США подразумевают более четкое определение целей СВО, отправка Киеву более современного оружия и разрешение Украине наносить удары по объектам в Крыму.

Обозреватель выразил мнение, что таким образом Америка хочет заставить Москву пойти на переговоры с Киевом. Он подчеркнул, что США не желают, чтобы этот конфликт затянулся навсегда.

"Обновленная стратегия Байдена – это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает", – заключил обозреватель.

Ранее газета Politico написала, что в Пентагоне считают, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем шансов вернуть контроль над Крымом. Такое предположение якобы прозвучало на секретном брифинге для комитета палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе США.

Отмечалось, что брифинг был более двусмысленным, но основная мысль заключалась в том, что никто не сможет гарантировать Киеву победы в наступлении с целью вернуть себе территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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