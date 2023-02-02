США опубликовали разговор Буша и Гайдара о рисках выхода Крыма из Украины

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Разговор 1992 года между президентом США Джорджем Бушем – старшим и первым заместителем главы правительства России Егором Гайдаром опубликовал Архив национальной безопасности США.

Тогда делегация во главе с Егором Гайдаром рассказала о национальных проблемах на Украине и о возможности отделения Крыма от нее президенту США. Он выслушал позицию Гайдара и не возразил.

Присутствовавший на встрече посол России в США Владимир Лукин заявил, что Верховный совет Крыма планирует поднять вопрос референдума о независимости. Буш поинтересовался, как будет выглядеть бюллетень для голосования, а также высказал несколько вариантов развития событий: независимость Крыма, сохранение его в составе Украины или присоединение к России.

Кроме того, в 1992 году Джордж Буш-старший поинтересовался, сколько необходимо времени, чтобы урегулировать отношения между Украиной и Россией, если учесть проблемы ядерного оружия, которое после распада СССР было у обеих стран.

"Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях", – ответил Гайдар. По его словам, нужно будет нащупать пути установления тесного контакта.

Также Гайдар рассказал о напряженности между Западной Украиной и Киевом.

"Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас. Они недостаточно быстро продвигаются по реформам; я надеюсь, что они ускорят свою программу реформ", – сказал он.

Ранее сообщалось, что США не стремились стать союзниками России после распада СССР. Эту версию подтверждают документы, которые опубликовало правительство Соединенных Штатов. Вашингтон оказался против того, чтобы официально закрепить отношения между Россией и США, как этого хотел первый президент РФ Борис Ельцин.

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