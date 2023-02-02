Архивы США доказали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты не стремились видеть в России союзника после распада СССР. Это подтверждают американские архивные документы, которые опубликовало правительство США. Об этом сообщает "Газета.ру".

В материале обращается внимание на то, как первый президент РФ Борис Ельцин отреагировал на совместное заявление по итогам саммита с Джорджем Бушем.

"Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками", – отметил он.

Ельцин придерживался позиции, что США и Россия должны официально закрепить свои намерения относительно развития союзнических отношений. Но Вашингтон оказался против.

В свою очередь, Буш-старший говорил, что американцы предпочитают использовать переходные выражения, поскольку не хотят делать вид, что все вопросы улажены.

Россия надеялась, что страны могут установить плодотворные отношения, которые будут основаны на доверии. Ельцин активно выступал с такой инициативой в рамках переговоров.

Архивы Соединенных Штатов говорят о том, что Вашингтон решил в тот момент сосредоточиться на контроле ядерного оружия на территории бывших советских республик и внедрять радикальные экономические реформы.

Ранее стало известно, что первый президент РФ Борис Ельцин проводил переговоры с американской стороной на тему ядерного статуса Украины, которую последняя не хотела терять.

Как отметил экс-член Совбеза России Сергей Филатов, между странами всегда были разногласия из-за атомной бомбы. Киев не желал ее отдавать российской стороне. Действующий на тот момент министр обороны Украины Константин Морозов подчеркивал, что его государству оружие необходимо, так как они будут еще пользоваться им. Весь спор двух стран остановился из-за вопроса по атомной бомбе, в связи с чем Ельцин отправился в США.



Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!