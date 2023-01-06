Англия хотела обвинить СССР в начале Второй мировой войны, подтасовав документы – СВР

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Великобритания при поддержке Франции собиралась выпустить в начале Второй мировой войны сборник подтасованных документов, чтобы возложить ответственность за развитие событий на СССР. Об этом говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

Речь идет о так называемой "Голубой книге" об англо-советских переговорах, датированной 27 января 1940 года. Согласно обнародованным документам, Советский Союз планировали сделать главным виновником глобального конфликта, а Лондон, Париж и Варшава вопреки правде оказались бы "в белом".

"Книга эта будет состоять из <...> фальсифицированных "документов", которые должны будут <...> доказать миру, что <...> "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт", [а] большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну", – говорится в документе.

Также указывается, что авторам книги необходимо было доказать, что "белое – это черное и вообще поставить все вверх дном". По данным СВР, сборник должны были выпустить в конце декабря 1939 года, но его выход отложили до приезда в Лондон английского посла СССР Уильяма Сидса, поскольку он был автором "ряда документов".

"По данным "Медхена" (оперативный псевдоним Гая Берджесса, члена легендарной "Кембриджской пятерки" – группы агентов советской внешней разведки. – Прим. ред.), выход книги в свет отложен до конца января – начала февраля. Причинами задержки якобы является настойчивое желание французов сделать эту книгу более антисоветской", – говорится в документах.

Также отмечается, что в первоначальном варианте сборника французы якобы остались недовольны тем, что англичане сумели обелить поляков. Указывается, что книга в итоге не вышла из-за военных успехов Германии на западе Европы в 1940 году.

Ранее в СВР рассекретили документы, доказывающие, что глава Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году планировал устроить переворот в СССР. По его итогам Белоруссия должна была стать германской колонией, а на ее территории намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья.

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