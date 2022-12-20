В СВР рассказали о планах Англии и Франции ударить по СССР в 1940 году

Фото: ТАСС/Николай Смирнов

В начале 1940 года Великобритания и Франция хотели затягивания советско-финской войны, чтобы настроить население против СССР и ударить по ослабленной стране из Финляндии. Об этом свидетельствуют архивные документы Службы внешней разведки РФ, опубликованные на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Речь идет о служебной записке 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР от 4 марта 1940 года.

Согласно документу, Британия и Франция хотели использовать финскую войну в качестве предлога для возбуждения общественного мнения против Советского Союза. Страны намеревались заставить народ поддерживать свое правительство во всех мероприятиях, направленных против СССР.

Запад с самого начала финской войны помогал Финляндии в дипломатической и военной сфере. В Хельсинки съезжались шведы, норвежцы, датчане, американцы, британцы и эстонцы.

Лондон и Париж хотели сформировать экспедиционный корпус для войны с СССР на стороне Финляндии. Однако агрессия не состоялась, так как войны завершилась 13 марта 1940 года.

Франция и Великобритания в 1939–1940 годах готовились к совместному удару по югу Советского Союза, уничтожению бакинских нефтепромыслов.

Ранее СВР рассказала о планах Адольфа Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году. По итогам переворота Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию. Туда хотели переселить всех немцев из советского Поволжья.



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