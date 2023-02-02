Ельцин проводил переговоры с США по ядерному статусу Украины – экс-член СБ РФ

Фото: ТАСС/А. Чумичев и А. Сенцов

Первый президент РФ Борис Ельцин проводил переговоры с американской стороной на тему ядерного статуса Украины, которую последняя не хотела терять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-члена Совбеза России Сергея Филатова.

По его словам, между странами всегда были разногласия из-за атомной бомбы. Киев не желал ее отдавать российской стороне. Действующий на тот момент министр обороны Украины Константин Морозов подчеркивал, что его государству оружие необходимо, так как они будут еще пользоваться им. Весь спор двух стран остановился из-за вопроса по атомной бомбе, в связи с чем Ельцин отправился в США, заявил Филатов.

Бывший член Совбеза поделился, что лично присутствовал во время разговора первого российского президента с Морозовым. Политики обсуждали договор по вопросу отправки атомного оружия в Россию. Морозов на это предложение ответил резко, подчеркнув, что Украина ничего не отдаст РФ. Ельцин же напомнил, что Киев рассчитывает топливо на семь лет вперед, на что министр обороны заявил, что они справятся.

"Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию", – поделился Филатов.

Ранее в США рассекретили часть документов, которые касаются отношений Штатов и РФ в начале 1990-х годов.

Согласно архивам, Ельцин назвал Украину главным дестабилизирующим фактором. Первый российский президент сказал это в разговоре с тогда еще действующим американским лидером Джорджем Бушем – старшим.

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