Медведев пригрозил ударами возмездия в случае нападения на Крым

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В случае ударов Украины по Крыму ни о каких переговорах не будет и речи, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он пообещал, что в этом случае последуют удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории.

"Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", – заявил Медведев, отвечая на вопрос, вынудит ли Москву на переговоры с Киевом нанесение ударов по Крыму.

Он добавил, что ответ, в случае если ВСУ начнут наносить удары "вглубь" страны, может быть любым, но он будет быстрым, жестким и убедительным.

Зампред Совбеза пояснил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия в соответствии с доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.

Ранее газета Politico сообщила, что в Пентагоне считают, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем шансов вернуть контроль над Крымом. Такое предположение якобы прозвучало на секретном брифинге для комитета палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе США.

Источник издания отметил, что брифинг был более двусмысленным, но основная мысль заключалась в том, что никто не сможет гарантировать Киеву победы в наступлении с целью вернуть себе территории.

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