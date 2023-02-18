Путин заявил, что "Газпром" идет вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сообщил, что "Газпром" демонстрирует устойчивость и идет вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать компанию. Об этом президент РФ заявил в режиме видеосвязи во время участия в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".

"Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед, запускает новые проекты. А это и геологоразведка, и добыча, и глубокая переработка сырья, участие в строительстве Северного широтного хода, другой транспортной инфраструктуры", – подчеркнул Путин.

Президент поздравил всех работников компании с такой значимой датой, поблагодарил за работу на благо российских граждан и России в целом, а также пожелал новых достижений и успехов.

Ранее Владимир Путин присвоил командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову звания генерал-полковников. Помимо этого, воинские звания присвоили Александру Романчуку и Олегу Макаревичу.

До этого Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Ново-Огареве. Во время встречи Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить штурмовики МиГ-25.

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