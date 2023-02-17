Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что защита Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания парламенту будет обеспечена на должном уровне.

Представитель Кремля заявил, что при подготовке к мероприятию принимаются меры санитарной и эпидемиологической безопасности. Он также призвал приглашенных на оглашение послания "соблюдать ответственность" за здоровье окружающих.

Также Песков назвал нормальной ситуацию с больничным, который ранее взяли некоторые парламентарии. По мнению пресс-секретаря главы государства, "гораздо хуже прийти больным и кого-то заражать".

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что 14 февраля представители нижней палаты парламента сдали первые тесты на коронавирус перед посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Из 370 тестов 15 стали положительными.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства затронет тему специальной военной операции, а также расскажет о текущей обстановке в экономике и социальной области.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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