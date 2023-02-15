У депутатов Госдумы выявили COVID-19 перед посланием Путина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что во вторник, 14 февраля, парламентарии нижней палаты сдали первые тесты на коронавирус перед посланием Владимира Путина. Он также сообщил о выявлении 15 положительных результатов из 370 сданных тестов.

Послание российского лидера намечено на 21 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на мероприятии ожидается присутствие российских военных – участников специальной военной операции на Украине.

"Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", – цитирует РИА Новости Парфенова.

В России за сутки выявили 13 436 новых случаев заражения коронавирусом – максимум с 14 октября 2022 года. За минувшие сутки умерли 36 пациентов, госпитализировали 1 548 человек. В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 22 106 985 случаев заражения инфекцией.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет аккредитовывать представителей иностранных СМИ из недружественных государств на послание Владимира Путина. У иностранных представителей прессы будет возможность работать с помощью прямого эфира, добавил он.

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