В Москве за сутки выявили 3 862 случая заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 3 862 заражения коронавирусной инфекцией, скончались 10 человек. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки – 3 862, госпитализированы 157 человек, выздоровели 3 566 человек, 10 человек умерли", – указано в сообщении. Уточняется, что накануне выявили 1 862 новых случая заболевания.

Добавляется, что всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразились 3 387 111 человек, выздоровели 3 184 644 пациента, а скончались 48 057 человек.

Кроме того, в России за сутки выявили 13 436 новых случаев заражения коронавирусом – максимум с 14 октября 2022 года. В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 22 106 985 случаев заражения инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. В 53% случаев были обнаружены вирусы гриппа. Среди заболевших почти в 80% случаев выявляют вирусы гриппа В.

Отмечается, что в числе других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

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