Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 5% и составила чуть выше 1 миллиона случаев", – уточнили в Роспотребнадзоре.

В 53% случаев были обнаружены вирусы гриппа. Среди заболевших почти в 80% случаев выявляют вирусы гриппа В.

В числе других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы. В частности, подтверждены 78,8 тысячи случаев коронавируса (преимущественно штамма "Омикрон"), что на 30% превышает показатель пятой недели 2023 года.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в регионах Российской Федерации продолжают реализацию комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с эпидемиями. В ведомстве и дальше будут отслеживать ситуацию по ОРВИ, гриппу и коронавирусу.

В феврале стало известно, что в России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в их числе грипп и коронавирус. Разработка показывает наличие вируса менее чем за 30 минут.



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