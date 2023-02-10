Россиянам рассказали о последствиях перенесенного гриппа

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Люди, которые перенесли грипп, могут столкнуться с постгриппозным синдромом, заявил главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Речь идет в том числе об астении. В этом случае организм очень ослаблен и чувствителен к внешнему миру. Также после гриппа человек может столкнуться с понижением иммунитета. Это связано еще и с психологическим и эмоциональным состоянием, так как переболевшие часто испытывают ухудшение настроения и отсутствие сил.

Горенков предупредил, что после недуга человек может восстанавливаться три недели или даже месяц. Молодой организм справится с этим быстрее, пожилым же потребуется больше времени.

Эксперт рекомендовал в качестве профилактики укреплять общую резистентность организма. Для этого необходимо употреблять витамины и постепенно включать физические нагрузки.

"После гриппа, как правило, бывает воспаление дыхательных путей. В этот момент может помочь фитотерапия: растение солодка, например, хорошо повышает иммунитет после гриппа, благоприятно воздействует на дыхательные пути, способствует откашливанию мокроты", – поделился Горенков в эфире радио Sputnik.

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