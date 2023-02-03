Вирусолог рассказал, для кого наиболее опасен "Кракен"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Кракен" может заражать преимущественно тех, кто переболел COVID-19 до появления "Омикрона", а также не проходил вакцинацию и ревакцинацию. Об этом Москве 24 рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ выявили второй случай заражения подвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен". Отмечается, что он был зафиксирован в Республике Тыва.



(устойчивы. – Прим.ред.) к "Кракену". Основными жертвами "Кракена" могут быть люди, которые перенесли коронавирус давно, то есть не болели "Омикроном" вовсе, не делали вакцинацию и ревакцинацию. Такие люди – достаточно легкая жертва для "Кракена".

Павел Волчков вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ На самом деле люди, которые перенесли "Омикрон", то есть болели в 2022 году, они достаточно резистентнык "Кракену". Основными жертвами "Кракена" могут быть люди, которые перенесли коронавирус давно, то есть не болели "Омикроном" вовсе, не делали вакцинацию и ревакцинацию. Такие люди – достаточно легкая жертва для "Кракена".

Эксперт отметил, что "Кракен", так же как и предыдущие подварианты "Омикрона", поражает преимущественно верхние дыхательные пути и вызывает симптомы ОРВИ.

"Начинает першить горло, появляется отек, потом насморк, повышение температуры. Реже это головная боль. У тех людей, которые либо не болели вовсе коронавирусом, либо болели давно, годах в 2020–2021, может быть более объемное поражение. И это может привести к ломоте в разных частях тела", – объясняет Волчков.

Вирусолог также назвал два способа, которые помогут защититься от COVID-19. Это вакцинация и соблюдение безопасного расстояния от других людей.

Ранее врач-офтальмолог Марина Зимина рассказала о способности коронавируса влиять на зрение. По ее словам, COVID-19 может вызвать конъюнктивит, что было отмечено у госпитализированных с инфекцией жителей Китая. Кроме того, иногда возникает воспаление сосудистой оболочки глаза – увеит, а также закупорка кровеносных сосудов сетчатки на фоне нарушения свертываемости крови.



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