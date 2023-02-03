Второй случай заражения подвариантом коронавируса "Кракен" выявлен в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роспотребнадзора выявили второй в России случай заражения подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "Кракен", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что заражение "Кракеном" выявлено в Республике Тыва.

В Роспотребнадзоре напомнили, что новый вариант коронавируса способен уклоняться от иммунной защиты организма более эффективно, чем другие подвиды. Вместе с тем, активное распространение штамма в ведомстве считают маловероятным.

Субвариант "Омикрон"-штамма "Кракен" был впервые обнаружен в РФ 12 января. Заболевшего выявили в Пензенской области. В Роспотребнадзоре уточнили, что пациент в последнее время не выезжал за пределы региона или страны.

В Минздраве РФ исключили тяжелое течение болезни при заражении "Кракеном". Также эксперты ведомства заявили, что этот подвид не отличается высокой патогенностью.

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