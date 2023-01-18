В ФМБА заявили, что вакцина "Конвасэл" будет эффективна против "Кракена"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина от коронавирусной инфекции "Конвасэл", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России, будет эффективна и против субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против нового штамма, так как мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" – рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

В ФМБА пояснили, что используемый в составе вакцины нуклеокапсидный белок менее других подвержен мутациям, поэтому ее эффективность против "Кракена" не вызывает сомнений. В агентстве напомнили, что "Конвасэл" продемонстрировал высокую эффективность против первых вариантов штамма "Омикрон" в ходе плацебо-контролируемых испытаний.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи начал работу по созданию новой вакцины против новых вариантов коронавируса, в том числе против "Кракена". Директор центра Александр Гинцбург заявил, что, несмотря на то что неизвестно, как быстро будет распространяться "Кракен", вакцину необходимо сделать быстро.

Эксперт рассказал об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

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