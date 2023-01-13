ВОЗ рекомендовала 10 дней изоляции для людей с симптомами COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 10 дней изоляции для людей с симптомами коронавируса. Об этом специалист программы ВОЗ по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз заявила в рамках брифинга в Женеве, передает РИА Новости.

Также в своей речи представитель ВОЗ подчеркнула, что людям без симптомов инфекционного заболевания рекомендуется пять дней изоляции.

В декабре 2022 года на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду на то, что в 2023 году режим ЧС в связи с COVID-19 будет прекращен.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном".

Первым в стране пациентом с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы, не выезжавшая в последнее время за границу.



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