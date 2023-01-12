В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Российские вакцины от коронавируса эффективны против субварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен". Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно в четверг, 12 января. Первым пациентом в РФ с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.