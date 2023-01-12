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12 января, 16:15

Общество

В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

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Российские вакцины от коронавируса эффективны против субварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен". Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно в четверг, 12 января. Первым пациентом в РФ с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоАнастасия Бородина
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