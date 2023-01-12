Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты закончили реконструкцию 75 столичных поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин во время открытия здания филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе на улице Ялтинской.

"С учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаем, будет всего 75 уже реконструированных поликлиник Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек. Это такой значительный объем. И мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе. Как вы знаете, мы ее увеличили в два раза – с 100 до 200 поликлиник", – заявил Собянин.

Столичный мэр добавил, что специалисты решили реконструировать все старые больницы Москвы. Также были уменьшены сроки реализации модернизации: с 2024 года до конца 2023-го.

Собянин пообещал, что все медучреждения будут сданы в эксплуатацию точно в срок. Так, на территориях поликлиник организовали работы по замене оборудования и внедрению новых стандартов. Мэр также отметил, что реконструкция завершилась еще в пяти столичных медучреждениях:

Филиале № 2 ГП № 22 в Академическом районе;

Филиале № 3 КДЦ № 6 в районе Восточное Дегунино;

Филиале № 1 ГП № 115 в районе Щукино;

Филиале № 1 ГП № 6 в Савеловском районе;

Филиале № 2 ДГП № 52 в районе Измайлово.

Поликлиника в Нагорном районе расположилась в четырехэтажном здании, площадь которого составляет 4 тысячи "квадратов". Посетить учреждение смогут до 602 человек в сутки. На данный момент в поликлинике свою деятельность осуществляют 62 специалиста, добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что возведение детской поликлиники в районе Ховрино подошло к финалу.

Учреждение будет введено в эксплуатацию после получения соответствующего разрешения, заявил он. Поликлиника на 320 помещений в смену откроется по адресу улица Зеленогорская, владение 27, корпус 1.

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