В Боткинской больнице началось строительство теплых переходов между корпусами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к строительству надземных переходов между 10-м, 16-м и 21-м корпусами городской клинической больницы имени Боткина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Переходы между корпусами необходимы для быстрой перевозки больных при проведении операций или исследований, а также для удобного перемещения специалистов без выхода на улицу", – объяснил глава столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

Отмечается, что при проектировании переходов были учтены пожелания медперсонала, а также особенности организации медпомощи в учреждении. Переходы будут расположены на высоте второго этажа и будут представлять из себя витражные конструкции с тонированным остеклением.

На время работ лечебный процесс не остановится, временно закрыто лишь левое крыло 10-го корпуса.

К настоящему времени уже установлены сваи, в котловане идет формирование армокаркаса. Работы, в том числе отделочные, планируется завершить до конца текущего года. Оба перехода будут отапливаемыми: для этого там суммарно проложат больше 300 метров труб.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию свыше 20 объектов здравоохранения. В их числе – 10 детских и взрослых поликлиник в Некрасовке, Зеленограде, на Новогиреевской улице и других территориях города.



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