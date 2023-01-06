До 2025 года в Москве появится около 30 современных поликлиник – Собянин

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До 2025 года в столице в эксплуатацию введут порядка 30 поликлиник, соответствующих Новому московскому стандарту. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, 2023 год может стать "прорывным" с позиции ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник.

До 2024 года планируется завершить строительство Детского корпуса многопрофильного клинического центра "Коммунарка", достроить Новый комплекс ИКБ №1, а также ввести еще пять скоропомощных комплексов, которые возьмут на себя значительную часть экстренной помощи.

Мэр отмечает, что строительство новых стационаров и поликлиник даст возможность значительно улучшить качество медицинских услуг, а также сделает их получение более комфортным для граждан.

Ранее Собянин сообщил, что в 2022 год в Москве ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 6,9 миллиона "квадратов" жилья. Он напомнил, что в разгар санкционной войны столице предсказывали коллапс на рынке строительства жилья и коммерческой недвижимости, однако ничего подобного не произошло.

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