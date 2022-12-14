Более 20 объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию в столице более 20 объектов здравоохранения. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

В 2023 году работу планируют начать функционировать три скоропомощных стационарных комплекса на базе городских больниц, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы № 1 департамента здравоохранения Москвы и подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке.

Кроме того, в столице заработают более 10 поликлиник для детей и взрослых, в числе которых – на 750 посещений в Некрасовке, Зеленограде, на Новогиреевской улице и других территориях.

В 2023 году на территории инновационного предприятия "Сколково" начнутся строительно-монтажные работы в рамках проекта центра хронических заболеваний, биотехнологической лаборатории, а также апарт-отеля.

Ранее специалисты завершили строительство детско-взрослой поликлиники на улице Уржумской в столичном районе Свиблово. Здание построили в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. У него имеются отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, доступность для маломобильных граждан.



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