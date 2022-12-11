Сотрудники центров госуслуг станут администраторами в двух скоропомощных комплексах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что сотрудники центров "Мои документы" станут работать администраторами в новых столичных скоропомощных комплексах в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

По ее словам, сотрудники центров госуслуг уже имеют опыт общения с гражданами. Москвичи, в свою очередь, им доверяют, добавила заммэра.

"Навыки коммуникации у них гораздо больше развиты, чем у многих сотрудников медицинских учреждений, поэтому мы системно и последовательно развиваем проект", – отметила Ракова.

Такие администраторы появятся в следующих медучреждениях:

Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

городской клинической больнице имени В.В. Вересаева.

Ракова обратила внимание на то, что такой подход уже применили во многих московских больницах. В поликлиниках уже работают 1,5 тысячи специалистов. Теперь администраторы "Мои документы" будут встречать пациентов и в двух новых скоропомощных комплексах.

Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай сообщил, что московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения.

Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки.

Новые здания поликлиник будут созданы в едином дизайне, в них также будет установлено современное медицинское оборудование. Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц.

Шесть скоропомощных корпусов введут в столичных больницах в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!