В Москве продолжится строительство и капремонт поликлиник в 2023 году – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения. Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки, сообщил замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Кроме того, в городе построят новые поликлиники и капитально отремонтируют старые. Работы будут вести в интенсивном темпе, отметил Сапсай.

Новые здания поликлиник будут созданы в едином дизайне, в них также будет новое медицинское оборудование. Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц. На данный момент работы проводят в многопрофильном медцентре "Коммунарка", горбольнице № 31 и в детской клинической больнице Святого Владимира.

"Мэр Москвы Сергей Собянин запустил процесс реконструкции городских поликлиник. Старые объекты обновят, от них останутся только стены, поскольку строители, по сути, заново отстроят здания", – говорится в сообщении.

В городе уже обновили 66 поликлиник. В следующем году за счет бюджета Москвы модернизируют Боткинскую больницу, а также обновят городскую клиническую больницу им. Вересаева, городскую клиническую больницу № 52. В Первой Градской больнице откроют скоропомощный комплекс.

В следующем году будут работать павильоны "Здоровая Москва". С начала запуска программы в 2019 году горожане прошли диспансеризацию более 1 миллиона раз.

Ранее стало известно, что Мосгордума в трех чтениях приняла бюджет столицы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Больше половины пойдет на здравоохранение, соцподдержку, образование, физкультуру и спорт.



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